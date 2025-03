Milano, Amsa lancia campagna contro l’utilizzo improprio dei cestini stradali

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Al via ala'Mettici la Testa', con l’inaugurazione di un’installazione interattiva per portare cittadini, city users e turisti 'dentro' al fenomeno deldei. In piazza XXV Aprile, alla presenza dell'assessore al Verde e Ambiente Elena Grandi, della presidente diCarlotta Ventura e dell'amministratore delegato di .