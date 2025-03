Ilfattoquotidiano.it - Milan tragicomico, il portavoce di Conceicao spara a zero contro società e giocatori: “Scarsa preparazione e impegno”. Il tecnico smentisce

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La situazione in casadiventa tragicomica. Non basta l’eliminazione in Championsil Feyenoord. Non basta il nono posto in campionato (tre sconfitte consecutive). Non basta il caos interno allasulla scelta del futuro direttore sportivo. Non basta il subbuglio nello spogliatoio e l’attesa rivoluzione dell’11 titolare per la garail Lecce. Ora a fomentare il pandemonio che si sta consumando nellao rossonera ci si è messo pure ildi Sergio. A diversi organi di stampa è arrivata una velina dallo staff del portoghese che è un atto di accusa totale allae pure ai calciatori. Stava per scatenarsi il finimondo, prima che lo stessocorresse ai ripari smentendo tutto, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport: “Soffro tantissimo per il momento delma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero.