Terzotemponapoli.com - Milan, si dimette il portavoce di Conceicao

Leggi su Terzotemponapoli.com

, siildi“Ho commesso un errore e danneggiato la sua reputazione”Si è dimesso Francisco Empis, ildi Sergio. La decisione del collaboratore dell’allenatore delarriva a poche ore dalle rivelazioni che lo stesso aveva fatto in merito all’insoddisfazione manifestata dall’ex Porto riguardo al club del quale occupa la panchina dallo scorso dicembre.Un nuovo scossone per la società che sta attraversando, dentro e fuori dal campo, un momento di grande caos. Ildunque si fa da parte e lo fa lasciando un testo di spiegazione, riportato da La Gazzetta dello Sport. “Nessuno dei punti è stato convalidato dall’allenatore Sergio, né sono vincolanti per lui come professionista. Per l’errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente le dimissioni dalla mia posizione con l’allenatore.