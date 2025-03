Dailymilan.it - Milan, Sérgio Conceição: formazione? giocherà chi mi da più garanzie. Sull’ex portavoce… Le parole

Iltornerà in campo domani contro il Lecce,si affiderà a chi gli da più, possibili esclusioni eccellentiIltornerà in campo nel pomeriggio di sabato per la sfida contro il Lecce. Dopo le tre sconfitte consecutive i rossoneri devono tornare alla vittoria per provare a conquistare un posto in Europa.Secondo le ultime indiscrezioni, soprattutto lanciate dai colleghi di Sky Sport,per la sfida contro il Lecce sarebbe intenzionato a cambiare parecchi giocatori, con una vera e propria rivoluzione. Il tecnico durante la conferenza stampa non ha negato la possibilità ma allo stesso tempo ha dichiarato che metterà in campo chi lo merita e chi gli offre più. Dunque vedremo solo domani se Theo Hernandez e Rafael Leao partiranno titolari.