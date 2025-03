Dailymilan.it - Milan, Sergio Conceiçao è rimasto da solo: dal sigaro a Ryad alla crisi

Leggi su Dailymilan.it

Il tecnico delsi è fatto notare subito per l’esultanza coldopo la vittoria in Supercoppa a, ma adesso.Ilnon può fare più calcoli, insegue da inizio stagione il quarto posto e non può permettersi di buttare altre occasioni. Quella contro il Lecce è una di quelle opportunità da cogliere al volo,questo lo sa benissimo e proverà a mettere da parte le tensioni accumulate per le tre sconfitte consecutive in campionato.Il Diavolofine del 2024 ha deciso di esercitare la clausola che gli permetteva di esonerare Paulo Fonseca, scegliendo di tesserare. Il quale adesso èdasulla nave, lui smentisce ma la crepa è diventata una voragine tanto che si parla più del possibile nuovo allenatore della prossima stagione che die risultati sul campo.