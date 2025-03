Calciomercato.it - Milan, rivoluzione e girandola di scambi: via Maignan, Theo e Leao

I rossoneri dovranno riflettere, oltre che sul nuovo allenatore, anche sulla posizione dei suoi big principali: occhio agliComunque andrà questa stagione, la prossima estate per ilsarà sicuramente densa di cambiamenti e ripartenze. Basti pensare che con grande probabilità ci sarà un nuovo allenatore, con Conceicao che ha bisogno di un miracolo per strappare la conferma in rossonero. Poi per forza di cose ci saranno dei ragionamenti su tutta quanta la rosa, compresi i big. Quelli più in vista, i leader dello spogliatoio e i veterani, sono anche quelli al momento più criticati: MikeHernandez e Rafaele Ibrahimovic (LaPresse) – calciomercato.itTutti e tre hanno il futuro non così certo, soprattutto l’esterno francese che sarà in scadenza di contratto dal primo luglio e che ilvorrebbe cedere.