Sport.quotidiano.net - Milan, la versione di Sergio Conceiçao: “Su di me cattiverie, andrò per vie legali”

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 7 marzo 2025 – Ladi. Vigilia di Lecce-, domani alle 18 in trasferta, caldissima. Per i colloqui Cardinale-Ibrahimovic e Cardinale-Furlani per tracciare il futuro rossonero, nei giorni scorsi. Ma, soprattutto, per le lamentele che ha fatto trapelare il portavoce del tecnico portoghese, Francisco Empis, riferite all'allenatore stesso. Malcontento su: funzionamento delle strutture diello, comunicazione con Cardinale, supporto della dirigenza, poca chiarezza dai piani alti al campo mercato compreso, scarso impegno dei giocatori chiave, preparazione atletica inadeguata. Il tecnico, di fatto, si è trovato a dover smentire il proprio (proprio, non legato al) ufficio stampa che si è poi dimesso: “Niente di vero. Società sempre presente e so che è con me”, ha detto