Milan Conceiçao sull’ex portavoce | Andrò per vie legali non so se è cattiveria o se è stato pagato da qualcuno Ho ricevuto uno screen

"Mi dispiace per questa situazione, voglio capire la questione nelle sedi. Non si capisce ciò che ha fatto questo ex collaboratore, non so se è cattiveria o se è stato pagato da qualcuno". Lo ha detto il tecnico del Milan, Sergio Conceição, in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Lecce a proposito delle parole del suo ex portavoce, che giovedì ha mandato una serie di messaggi ad alcuni giornalisti italiani lamentando una presunta insoddisfazione dell'allenatore portoghese e sparando a zero contro la società e i calciatori. Conceição ha spiegato: "Ho ricevuto uno screen di quanto ha detto e non vedo altro che cattiveria in questo gesto. Ero uscito dal Porto in una situazione non bella e da allora non ho ancora rilasciato un'intervista.