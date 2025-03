Migranti Conte | Meloni contro toghe distrae cittadini da riarmo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 mar. (askanews) – “si è buttata a capofitto a commentare la sentenza della Cassazione sul caso della nave Diciotti. Bisogna capirla. Non vedeva l’ora di distrarre l’attenzione deidal folle piano di spese in armi dopo i commenti massacranti ricevuti”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Oggi scrive che è ‘molto frustrante’ spendere soldi per le persone che hanno fatto ricorso. Perché buttare 1 miliardo di euro per dei centri vuoti in Albania è divertente? E l’idea di buttare altri 30-35 miliardi di euro per nuovi armamenti mentre ivivono con stipendi bassi, pensioni minime da fame, bollette da capogiro e anni di attesa per esami medici la trova eccitante?”. “Il caso Diciotti – ha proseguito l’ex premier – ci riporta a unaversia internazionale con Malta, che si era rifiutata di effettuare le operazioni di soccorso deinelle acque di sua competenza.