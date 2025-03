Lanotiziagiornale.it - Migranti bloccati sulla Diciotti: il governo dovrà risarcirli

Siamo alla solita guerra delle destre contro le toghe. Con ilMeloni che si conferma refrattario alle sentenze della magistratura. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo dia cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini fu impedito di sbarcare dalla navedella Guardia Costiera che li aveva soccorsi in mare.Isi erano visti bocciare una richiesta di risarcimento prima in Tribunale e poi in Corte di Appello. La Suprema Corte ora ha condannato ilal risarcimento, che sarà quantificato dal giudice.“Quello sbarco andava autorizzato”, ha detto la CassazioneL’azione del, e in generale quella politica, “non può ritenersi insindacabile” laddove “siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini, e degli stranieri”.