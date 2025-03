Lapresse.it - Migranti: 2 barche si rovesciano a largo Yemen, 186 dispersi

Il Cairo (Egitto), 7 mar. (LaPresse/AP) – Due imbarcazioni si sono rovesciate ieri aldello. Due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, ma altri cinque e 181risultano. Lo ha detto Tamim Eleian, portavoce dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ad Associated Press. Altre due imbarcazioni si sono rovesciate aldella piccola nazione africana di Gibuti intorno alla stessa ora. Due corpi disono stati recuperati e tutti gli altri a bordo sono stati tratti in salvo. Secondo l’Oim, nel 2024 sono morte 558 persone lungo la rotta utilizzata da moltiche dal Corno d’Africa porta allo, attraversando il Mar Rosso e il Golfo di Aden.