Unlimitednews.it - Midiri “Rapporti con i servizi sulla sicurezza una garanzia per Unipa”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – “Averecon idella trasmissione di informazioni diventa unaanche per l’ateneo, soprattutto quando ospitiamo colleghi stranieri che vengono a svolgere un dottorato e magari nel loro Stato di appartenenza hanno una missione che non è esattamente didattica o di ricerca: questo significa proteggere innanzitutto l’ateneo da eventuali furti di idee progettuali innovative, ma la salvaguardia riguarda anche i nostri ricercatori che vanno protetti da chi sa utilizzare bene gli strumenti informatici”. Lo sottolinea il rettore dell’Università di Palermo, Massimo, a margine dell’inaugurazione del master in Analista delle politiche internazionali di difesa e, tenutasi a Palazzo Steri a Palermo. xd8/vbo/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo