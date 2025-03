Mickey 17 spiegazione del finale | cosa significa lo sci-fi di Bong Joon-ho

Leggi su Cinefilos.it

17,dello sci-fi di-hoL’attesissimo17 di-ho è finalmente in sala (qui la nostra recensione), ed ecco di seguito un’analisi suldel film, nel tentativo di spiegaresuccede in questo bizzarro approccio alla fantascienza del regista premio Oscar. Basato sul romanzo7,17 costruisce un nuovo mondo fantascientifico in cui le persone, previo consenso, possono diventare “sacrificabili”. Il protagonista (interpretato da Robert Pattinson) è uno di questi, che vengono sacrificati per fare degli esperimenti e capire come e quando un uomo muore. Dopo OGNI SINGOLA MORTE,viene ristampato, con tutte le sue emozioni pregresse. Il problema insorge quando17 non muore come dovrebbe, mentre dalla centrale operativa stampano un nuovo18.