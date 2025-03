Metropolitanmagazine.it - Mickey 17 ci pone di fronte al dilemma tra futuro utopico e distopico

Nel cinema di Bong Joon-ho c’è una costante. L’eterna lotta tra classi subordinate e la sovversione del potere sono elementi sempre presenti nella sua idea cinematografica. Da Snowpiercer fino a Parasite, la lotta di classe ha sempre costituito l’ossatura del discorso tematico del regista sud Coreano e in17, il suo nuovo e bellissimo film, non fa differenza. Le differenze tra lo status quo mantenuto dall’élite e dalle classi subalterne, anzi, è ancora più evidente. Perché Joon-ho sposta il discorso nello spazio, in unnon troppo lontano in cui gli umani vogliono colonizzare un altro pianeta. E allora tutti corrono per diventare i nuovi coloni di una spedizione alla conquista del pianeta Niflheim sotto la guida del folle senatore Marshall. E tra questi, anche il nostro, interpretato da un incredibile Robert Pattinson.