Dilei.it - Michelle Hunziker in bikini bianco. “Un bacio dal paradiso terrestre”

Leggi su Dilei.it

Una vacanza che ispira grande relax e voglia di prendersi del tempo per sé accanto alle persone care quella che sta vivendo. La conduttrice è infatti partita per un soggiorno da sogno alle Maldive insieme a gran parte delle persone a lei care.Tra tuffi, momenti di benessere, fitness e scelta delgiusto,non ha però deluso i fan condividendo un saluto sui suoi canali social in uno stupendo costumeinsaluta i fan dalle MaldivePer prendersi una pausa dal caos della città tra traffico e temperature altalenanti tipiche dell’inizio del periodo primaverile non c’è niente di meglio di una fuga al caldo in uno dei luoghi più belli del mondo.Lo sa bene, che ha scelto di godersi una piccola vacanza rigenerante alle Maldive.