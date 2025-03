Gamberorosso.it - "Mi sveglio ogni mattina con l'idea di non saper cucinare." Lo chef che ha stregato New York con un ristorante senza menu

«Facciamo 140 coperti a settimana, così accontentiamo tutti e possiamo avere staff più ampio» dice Michele Casadei Massari.e patron, con l'amico di scuola Alberto Ghezzi, di Lucciola, piccoloculto di New- Due Forchette nella nuova edizione della guida Top Italian Restaurant appena presentata a New- ltimo step di un percorso iniziato con un banco del mercatino di Natale di Union Square e poi cresciuto, passo passo, dalla prima edicola trasformata in un caffè (anzi in Piccolo Caffè) alla nascita di diverse sedi, tutte con format da trattoria e l'di un stile di vita rilassato e a ritmo lento, fino a quando aprono l'ultimo – l'attuale Lucciola – a un passo dalla pandemia, che li ha vistisosta per il quartiere. Allora decidono di ridurre i coperti e aumentare i vini, creando un locale fine dining che ha conquistato una folla di appassionati con il suo, e una proposta a mano libera, se escludiamo qualche piatto forte, icons li chiama: tortellini, lasagna, e poi qualche ingrediente feticcio come burrata, mostarda di Cremona, caviale, «cose solide non legate alla stagionalità».