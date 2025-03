Ilrestodelcarlino.it - Mi Metto all’Opera: Fondazione di Modena per la cultura

È di 1.270.000 euro il budget messo a disposizione dadicon il bando Mi, la misura che si propone di sostenere e valorizzare il settorele nelle sue diverse forme. Il bando si rivolge agli enti locali e ai soggetti del terzo settore, le domande si possono presentare fino alle ore 13 di lunedì 7 aprile 2025. Miprevede due avvisi distinti: uno riservato ai progetti presentati dagli enti locali (budget totale di 670mila euro) e l’altro dedicato ai progetti proposti da soggetti del terzo settore che presentino, tra le finalità principali del proprio statuto, la gestione di attività e/o spazili per le arti performative (musica, teatro, danza) o per il cinema (budget totale di 600.000 euro). Per gli enti del terzo settore il bando mette a disposizione due linee di finanziamento: progetti di piccole dimensioni (con un contributo massimo richiedibile di 20 mila euro) e progetti di medio-grandi dimensioni, per i quali il contributo massimo richiedibile è di 60 mila euro.