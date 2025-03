Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno investito per poi prendermi a pugni in faccia”: il ciclista Luca Colnaghi aggredito senza motivo durante un allenamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Illeccheseè statomercoledì 5 marzoun. Lo denuncia il gruppo sportivo ‘Vf Group Bardiani Csf Faizane’ in una nota ufficiale. “Esprimiamo vicinanza e solidarietà a, vittima di una grave aggressione mentre rientrava a casa dopo un. Il nostro atleta, insieme al fratello Andrea, è stato dapprima minacciato e spintonato da un individuo in moto e, successivamente,in un secondo episodio che gli ha causato serie conseguenze fisiche“.“– continua la nota – ha riportato una spalla lussata e una microfrattura alle costole, con una prognosi di 10 giorni di riposo. Nonostante ciò, il suo spirito combattivo lo spinge a voler onorare gli impegni sportivi in Belgio nel prossimo weekend, al Gp Criquielion e al Gp Monseré, ai quali il lecchese desidera partecipare”.