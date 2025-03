Ilfattoquotidiano.it - “Mi faccio un cu*o tanto affinché il mio bimbo non disturbi gli altri passeggeri in volo. Però anche voi mettete le cuffiette”: lo sfogo di Aurora Ramazzotti

ha toccato un tema molto delicato edivisivo su TikTok. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha spiegato tutto l’impegno che ci mette, come madre del piccolo Cesare avuto da Goffredo Cerza, per evitare di dar fastidio aglidurante un. Cosa fare, cosa non fare? È possibile trovare una via di compromesso tra i genitori disperati per le urla del figlio e iseduti attorno alla famiglia?“Sono consapevole del caos e del delirio che implica viaggiare con un bambino. – ha affermato l’influencer – Quando viaggio con mio figlio iotutto ciò che è in mio potere, dal primo all’ultimo secondo, per farlo stare tranquillo, non farlo piangere, non farlo urlare e non fargli disturbare la quiete di quelli che sono sull’aereo”. “Io rientro tra quei genitori che lasciano avere un’esperienza dipiacevole alle persone che sono lì e per farlo miun culo!”.