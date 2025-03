Ilrestodelcarlino.it - Meteo Marche: il beltempo ha le ore contate, quando arriva la pioggia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 7 marzo 2025 - Ilnelleha ha fatto da padrone per tutta questa settimana, per la gioia di chi ama il sole, che ha potuto darsi ad attività all’aria aperta fuori dall’orario lavorativo. Le ultime feste del carnevale nel weekend, come quelle di Macerata e di Villa Fastiggi (Pesaro), non sono a rischio rinvio, ma l’inizio della prossima settimana, in particolare la giornata di lunedì 10 marzo, porterà buona parte degli abitanti del territorio ad aprire l’ombrello. Così riportano nei loro bollettinisia gli esperti della Regione, sia l’Amap, ovvero il Servizio regionale. Sabato 8 marzo le prime nuvole Domenica 9 marzo calo di temperatura Maltempo da lunedì 10 marzo Le previsioni regionali Maltempo in Emilia Romagna dopo la tregua mite: i giorni peggiori e le zone più colpite Sabato 8 marzo le prime nuvole Le prime nuvole cominceranno a comparire già dalla giornata di sabato su tutto il territorio di regione.