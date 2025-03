Anteprima24.it - Messina, ufficiale la penalizzazione: inibiti Alaimo e Cissè

Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo Taranto escluso dal campionato di Serie C,(-4) anche per l’ACR. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:per il sig. Stefano, mesi 3 (tre) di inibizione;per il sig. Doudou Aissatou Sarr, mesi 3 (tre) di inibizione;per la società ACRSrl, punti 4 (quattro) diin classifica, da scontare nel corso della corrente stagionesportiva”.Il segno meno complica ancora di più una classifica già difficile da guardare e affrontare. Escludendo le possibilità di salvezza diretta, già impossibili, anche la questione play-out si complica, perché aumenta la distanza dall’avversaria (Casertana, ndr.). Se il divario dovesse superare gli 8 punti, neanche il secondo spareggio si giocherebbe, decretando la retrocessione diretta per il, che domani ospita in casa una delle squadre più forti del torneo, l’Avellino.