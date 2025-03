Juventusnews24.com - Mercato Juventus, sfuma il colpo in prospettiva. Il Pescara anticipa anche le big: tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ilin. Isul promettente terzino classe 2006 che milita in Serie DSecondo quanto riferito da Nicolò Schira, ilgioca d’anticipo e si è assicurato il promettente terzino Matteo Milan, classe 2006 di proprietà del Ravenna. Il calciatore è tra i migliori Under della Serie D. Pronto un contratto fino al 2028 per il club abruzzese che milita in Serie C. Milan piacevaed Inter per le Seconde Squadre. Dal prossimo luglio giocherà in Abruzzo.Leggi sunews24.com