Mercato Inter, le linee guida di Oaktree e Marotta: ecco cosa prevede la rivoluzione della prossima estate

di Redazione, ledila. Chi può salutare?Gli uomini delsi sono già messi al lavoro per costruire la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi per la. Repubblica pone il focus su quelle che sono le, già ben note da tutti, tracciate sia dache dal presidente: l’obiettivo numero uno è di abbassare l’età media.– «Che Inzaghi abbia un particolare amore per l’Europa, e con lui i suoi ragazzi, non è un segreto. Vendicare la sconfitta nella finale di Istanbul di due anni fa è la missione che muove cuori e menti del gruppoista. Non è un caso che il tecnico, con 22 vittorie nel torneo, sia il recordman nella storia del club; e che capitan Lautaro, che ha ribadito di immaginare il futuro a Milano, nelle notti stellate europee abbia segnato più di qualsiasi altroista.