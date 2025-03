Meloni | sferzata a lotta al femminicidio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.28 "Oggi il Governo compie un altro passo per contrastare la violenza nei confronti delle donne e per tutelare le vittime". Così la premier, dopo il via libera al Ddl sul. Il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge che introduce il delitto dicome reato autonomo, sanzionandolo con l'ergastolo e prevede aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti,stalking, violenza sessuale e revenge porn. Norme per dare unanellaa questa intollerabile piaga".