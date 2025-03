Meloni | Risarcimento?Principio opinabile

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.12 I giudici della Cassazione affermano "un principio risarcitorio, quello della presunzione del danno, in contrasto con la giurisprudenza consolidata e le conclusioni del Procuratore Generale". Così la premiersulla decisione della Cassazione di risarcimento da parte del governo ai migranti della nave Diciotti. "In sostanza,il governo dovrà risarcire-con i soldi dei cittadini onesti che pagano le tasse- chi ha tentato di entrare illegalmente in Italia, violando la legge dello Stato".