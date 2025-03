It.insideover.com - Meloni sull’Ucraina è sul filo tra realpolitik e ambiguità

Leggi su It.insideover.com

In un contesto complesso per l’evoluzione della guerra in Ucraina, la posizione dell’Italia – e in particolare della premier Giorgia– risulta emblematica delleeuropee. Fin dall’inizio della guerraha cercato di accreditarsi come fedele alleata della NATO e dell’Ucraina, prendendo le distanze dalle simpatierusse di alcuni suoi partner di coalizione. E infatti, nei primi mesi del suo governo, la leader di Fratelli d’Italia ha confermato l’invio di armi a Kiev e si è recata in visita da Zelensky per manifestare sostegno. Tuttavia, di fronte al “piano Trump”,si è chiusa in un silenzio sorprendente. Mentre Macron, Scholz e altri leader commentavano pubblicamente l’iniziativa americana (chi per criticarla apertamente, chi per dettarne le condizioni), lei è rimasta zitta, unica tra i principali capi di governo europei.