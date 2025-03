Lapresse.it - Meloni: “Soluzione per l’Ucraina potrebbe essere articolo 5 Nato”

Leggi su Lapresse.it

L’5 dellaper“penso che sicuramente sarebbe molto più efficace. È una cosa diversa dall’ingresso nella, però” significa “estendere la stessa copertura che hanno i paesianche al. Credo che quella sarebbe una garanzia di sicurezza stabile, duratura, effettiva, più di alcune delle proposte che sto vedendo, per cui è sicuramente una delle che proposte le mettiamo sul tavolo”. Lo ha detto la premier Giorgiaa margine del Consiglio straordinario che si è tenuto giovedì a Bruxelles. “Secondo me, quella di inviare truppe non meglio identificate, truppe europee, francesi, britanniche, è lapiù complessa e forse la meno efficace. L’ho ribadito e ho anche escluso la possibilità che in questo quadro possanoinviati soldati italiani. Penso che dobbiamo ragionare anche su soluzioni più durature anche di quelle chero rappresentare oggi un invio di truppe”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.