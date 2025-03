Ilfoglio.it - Meloni: "Riarmo non è la parola adatta. Truppe europee in Ucraina? Soluzione meno efficace"

Dice no all'uso dei fondi di coesione per l'acquisto di armi. E rifiuta in toto la", nonall'Europa. E' quel che è emerso dalle dichiarazioni alla stampa di Giorgiaa margine del Consiglio europeo sulla Difesa convocato a Bruxelles proprio per parlare del piano suleuropeo presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Credo che lanon siaper parlare di quello che stiamo facendo", ha dettodalla capitale belga, "Oggi riguarda moltissimi domini della vita quotidiana dei cittadini: non semplicemente essere dotati di adeguate armi, che pure sicuramente è un tema, ma riguarda anche il tema delle materie prime, il tema della cybersicurezza, il tema delle infrastrutture critiche. Tantissimi domini di cui noi ci dobbiamo occupare quotidianamente.