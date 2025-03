Agi.it - Meloni: "Noi contro l'uso dei fondi di coesione per le armi"

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, lascia il vertice straordinario dell'Ue sulla difesa e sull'Ucraina con una certa soddisfazione. L'Italia ha portato a casa diversi risultati per il finanziamento della difesa ma chiede di più: la sospensione del Patto di stabilità e crescita, che riconosce elementi di perplessità già segnalati dall'Italia in passato, non deve limitarsi alle spese della difesa; così come viene escluso che l'Italia possa dirottare idial riarmo. Parola che tra l'altro la premier non condivide, la definisce 'infelice' perché trasmette un messaggio sbagliato ai cittadini e limita l'ampio concetto di difesa e sicurezza alle. "Abbiamo condotto una battaglia per escludere idi, cioè per escludere la possibilità che venissero forzatamente dirottate risorse daidialle spese sulla difesa.