Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Il reato di femminicidio un passo avanti a tutela delle donne vittime di violenza”. Roccella: “Mutamento culturale”. La Lega muta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutti favorevoli, con qualche distinguo e precisazione. L’introduzione deldi– previsto dal disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri – mette quasi totalmente d’accordo maggioranza e opposizione. Esultano, ovviamente, la premier Giorgia, i ministri e buona parte del centrodestra. Non disdegnano anche nel centrosinistra, con Pd e M5s che mettono alcuni puntini sulle “i” ricordando come si tratti di una “presa d’atto” dell’esistenza del fenomeno dopo averne negato l’esistenza. Così, alla fine, a spiccare è il silenzio dellaparla di “un altronell’azione di sistema” per “contrastare lanei confrontie perre le”.Per la premier, il Consiglio dei ministri “ha varato un disegno di legge estremamente significativo, che introduce nel nostro ordinamento il delitto dicomeautonomo, sanzionandolo con l’ergastolo”, oltre alla previsione di aggre aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking,sessuale e revenge porn.