Panorama.it - Meloni frena la Von der Leyen: "Non usiamo i fondi Ue per le armi"

Al Consiglio europeo Giorgiaha chiesto garanzie. Per la leader di Fratelli d'Italia, l'dea di riarmare l'Europa con 800 miliardi non è un'operazione "esente da rischi". Soprattutto per un Paese come il nostro. La questione ruota attorno a dove prendere il denaro necessario per colmare il gap delle politiche di difesa. La premier ha ribadito il suo secco "no" all'utilizzo deidi Coesione per raggiungere l'obiettivo. Idi coesione, è bene ricordarlo, sono quelli destinati alle aree più svantaggiate dell'Ue, tra cui anche il Sud Italia. La paura è che queste misure possano incidere in maniera negativa sul debito dei Paesi membri. Per questo la richiesta italiana che i nuoviinvestiti siano fatti rientrare nelle spese della Nato, andando a creare un meccanismo quasi automatico.