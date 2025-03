Quotidiano.net - Meloni e il ruolo dell’Italia: "Bene il piano di difesa, non chiamiamolo riarmo"

Leggi su Quotidiano.net

diapprovato in linea di principio, anche se "le decisioni sull’articolato – spiega la premier all’ora di cena – arriveranno solo al prossimo consiglio del 20 e 21 marzo". Semaforo verde pure per le conclusioni sulla pace in Ucraina. Ma il governo resta diviso. C’è un vicepremier, Matteo Salvini, che non manca di rilanciare il siluro quotidiano: "sbagliato". Ce n’è un altro, Antonio Tajani, che pensa il contrario: "Buon punto di partenza". Solo sul nome, i tre leader di maggioranza sono uniti: "La parola ’’ non è adatta – riassume Giorgia– . Mi sono permessa di segnalare che il concetto diin Europa è un concetto un tantino più ampio". Obiezione accolta. Ignora il dissenso dell’alleato leghista, e non prende in considerazione l’ipotesi di negare la firma italiana.