Panorama.it - Meghan può farsi chiamare "Meghan Sussex"? Ecco cosa dice il protocollo reale

Leggi su Panorama.it

Durante una puntata del suo disastroso show "With love,",Markle non ha nascosto un certo fastidio quando l’amica Mindy Kaling ha usato il suo cognome da nubile: "È divertente che continui a direMarkle, ormai sai che mi chiamo", ha detto con tono perentorio.Nel caso il messaggio non fosse chiaro,ha subito aggiunto: "Condivido il mio nome con i miei figli. Non sapevo quanto fosse significativo per me, ma lo è. Questo è il NOSTRO cognome. Il nostro piccolo cognome". A quanto pare, il concetto è stato recepito. Quando Drew Barrymore ha avutoospite nel suo talk show, ha seguito alla lettera la nuova indicazione, presentandola con enfasi come "". Tuttavia, questa insistenza sull’uso del titolo come cognome ha sollevato dubbi tra gli esperti della famiglia, soprattutto considerando il legame piuttosto esile che Harry ehanno con la contea del