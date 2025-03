Cultweb.it - Meghan Markle? “Fredda e distaccata”. Il giudizio di un’esperta del linguaggio del corpo è severissimo

Leggi su Cultweb.it

, duchessa del Sussex, moglie del principe Harry e wannabe imprenditrice con il suo marchio di prodotti per la casa (di cui vi avevamo parlato qui) sta facendo discutere in queste ore, dopo il lancio del suo show su Netflix, With Love. Una docu-serie in cuiaccoglie ospiti di vario genere nella sua magione californiana, preparando per loro cibo fatto in casa (a partire dalle marmellate) e regali di ogni genere. A dimostrazione di quanto ami una vita “semplice” (quanto lo può essere quella di una multimilionaria). Uno show che l’ex attrice sta pubblicizzando nei programmi più amati d’America come quello condotto da Drew Barrymore. Il suo intervento è stato vivisezionato da Judi James esperta deldelche, in un’intervista al Daily Mail ha rimarcato quanto sia distante dal pubblico e dalla stessa intervistatrice (solitamente sempre molto calda e affettuosa).