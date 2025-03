Ilrestodelcarlino.it - Megabox, scocca l’ora dei playoff. L’avversario è la corazzata Milano

LaOndulati del Savio Vallefoglia giocherà a partire dal prossimo weekend i play-off scudetto del Campionato di A1 Tigotà.è la Numia Vero Volley, seconda classificata al termine della stagione regolare. Gara uno dei Quarti di finale si giocherà domenica 9 marzo alle 19 all’Allianz Cloud di, e sarà trasmessa in diretta su RaiSport. Gara due è in programma la domenica successiva, 16 marzo, alle 16.30 a Pesaro in una cornice d’eccezione: la Vitrifrigo Arena. Eventuale Gara tre mercoledì 19 marzo, nuovamente a. Così spiega la decisione di giocare alla Vitrifrigo Arena il presidente Ivano Angeli: "Abbiamo pensato di spostarci dalla nostra sede abituale di gioco, il Pala, perché vogliamo che tutta la città e tutto il territorio possano assistere alla nostra partita.