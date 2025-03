Media | Putin disponibile a una tregua

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.18 Il presidente russosarebbe pronto ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha riferito il Moscow Times, citando quanto rivelato a Bloomberg da fonti di Mosca. Il Cremlino avrebbe trasmesso la proposta agli Stati Uniti durante i negoziati in Arabia Saudita. Per concordare una cessazione delle ostilità, però, per Mosca dovrebbero essere chiari i principi quadro dell'accordo di pace finale.