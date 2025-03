Oasport.it - Medagliere Europei atletica indoor 2025: Paesi Bassi e Spagna al comando

Glidileggera si disputano ad Apeldoorn () dal 6 al 9 marzo: la rassegna continentale al coperto regalerà quattro giorni di grande spettacolo, sarà il primo appuntamento internazionale di un mese di fuoco che culminerà con i Mondialiin quel di Nanchino. Verranno messi in palio 27 titoli (13 per sesso, più quello della 4×400 mista): un totale di 81 allori da distribuire durante il lungo fine settimana.L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista dopo aver conquistato ildegli ultimiall’aperto andati in scena la scorsa estate a Roma. A guidare la nostra Nazionale saranno in particolar modo Mattia Furlani (salto in lungo) e Leonardo Fabbri (getto del peso), che detengono la miglior prestazione mondiale stagionale.