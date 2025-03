Ilnapolista.it - McTominay ha svolto in parte lavoro differenziato, è da gestire ma non dovrebbero esserci problemi (Sky)

Su Sky Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno, fornisce gli ultimi aggiornamenti sul Napoli al termine dell’allenamento. Conte contro la Fiorentina dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-2. Occhi a, non ci sonoin vista ma lo scozzese è dadovrebbe essere regolarmente in campo contro la FiorentinaLe parole di Ugolini a Sky Sport:«Notizie positive dall’allenamento. Politano hatutta la sessione mattutina. Ha lavorato per latecnica, poi. Da, non ciessereper la sua presenza in campo. Fattore casa fattore positivo, i numeri sposano questa statistica, ma non vince in casa dal 25 gennaio e segna poco. La media gol interna è più bassa di quella sterna, 1,4 gol in casa, 1.7 fuori casa. Si deve migliorare sfruttando la buona vena di Raspadori e un Lukaku tornato in formato Inter, contro i nerazzurri non ha segnato ma una delle sue migliori partite con la maglia azzurra.