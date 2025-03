Sportnews.eu - McLaren favorita nel mondiale 2025, le caratteristiche che rendono grandi le MCL39

Come confermato dai test in Bahrein, laè la scuderiaper il, ma quali sono ledelle?I test in Bahrein, in Medio Oriente, hanno confermato le aspettative: le duesono le vetture da battere anche neldi quest’anno. Già nello scorso campionato, la scuderia britannica ha avuto un’evoluzione che sa di miracoloso, tanto da ribaltare la classifica 2024 negli ultimi mesi, riuscendo a imporsi sulcostruttori, superando Ferrari e Red Bull.Lando Norris durante i test in Medio Oriente (Sportnews.eu)Un bello scacco matto, quello portato a termine dal team di Woking, e che ha sorpreso tutti. Merito degli ingegneri, i quali hanno svolto un lavoro enorme nei box, sviluppando una vettura competitiva e capace di progredire.