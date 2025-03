Ilgiorno.it - Maxi rissa tra ragazzi a Milano, sfregiato al volto un 23enne: soccorritori del 118 costretti ad allontanarsi fino ad arrivo Polizia

, 7 marzo 2025 - Violenza assurda e ancora una volta sono protagonisti giovani e giovanissimi. E questa volta in una situazione particolarmente rischiosa si sono trovati anche i sanitari del 118 intervenuti per soccorrere una ragazzo ferito. Unaè scoppiata, la scorsa notte, a, tra gang diarmati di coltelli e un ragazzo di 23 anni rimasto. Le sue condizioni non sono gravi ma ha riportato un taglio che gli ha reciso il viso dalla base del naso ad entrambe le labbra. La violenza dei tafferugli, secondo quanto si è appreso, è stata così incontenibile, con molte persone sul posto, che gli stessi operatori del 118 sono statiadall'delle volanti delladi Stato perché impossibilitati a operare in sicurezza.