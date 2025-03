Calciomercato.it - Maxi penalizzazione, sentenza UFFICIALE del Tribunale Federale

Leggi su Calciomercato.it

Campionato letteralmente nel caos: è arrivato il verdetto che tutti si aspettavano. Mercoledì 12 marzo ne è atteso un altro di portata simileEra unaattesa che, inevitabilmente, cambia la classifica del campionato. IlFederala ha emesso il suo verdetto: pesantissimo per una squadra, poco meno per altre., la decisionedel(LaPresse) – Calciomercato.itAdesso è: il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C: “IlNazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti diin classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile“, recita il comunicato.Taranto escluso dal campionato, penalizzazioni per Triestina, Lucchese e Messina, Taranto escluso dal campionato di Serie C (Screen sito) – Calciomercato.