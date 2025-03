Lanazione.it - Maxi frode fiscale. Sequestrati 71 milioni. Il blitz con l’elicottero

Leggi su Lanazione.it

Il gioco delle scatole cinesi. Diversi prestanome (spesso i soliti per più ditte), la merce che arriva dalla Cina passando da altri stati europei in modo da non pagare l’Iva e le ditte "apri e chiudi". Lo schema "classico" già visto nel distretto parallelo pratese ma che ieri ha portato alla controffensiva da parte della Procura Europea, sede di Roma, che ha chiesto (e ottenuto dal gip di Firenze) un ingente sequestro, per equivalente, di ben pari a 71di euro. Cifra che corrisponde all’Iva evasa dalle 29 società che facevano capo a 17 persone fisiche, 13 cinesi e quattro italiani (fra cui due professionisti, uno di Roma e uno di Napoli). Delle 29 società quattro si trovano nel pratese e una a Sesto Firorentino. I sequestri e le perquisizioni sono scattati a carico non solo dei titolari di fatto delle aziende ma anche dei prestanome, il più delle volte i soliti per più ditte.