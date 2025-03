Oasport.it - Max Verstappen: “Al momento McLaren è l’unica favorita per il titolo. Dobbiamo lavorare”

Leggi su Oasport.it

Maxsi prepara ad affrontare la sfida più impegnativa da quando si è laureato per la prima volta in carriera Campione del Mondo di Formula Uno, presentandosi al via della stagione 2025 con il sogno di conquistare il quintoiridato consecutivo pur essendo consapevole di non avere a disposizione la miglior macchina della griglia.I test ufficiali di Sakhir hanno ribadito infatti la superiorità tecnica della, già in trionfo nel Mondiale costruttori 2024 ed’obbligo in vista del prossimo campionato. “Alc’è una sola scuderia in corsa per il, e quella squadra è arancione. Naturalmente è un colore molto bello, ma abbiamo ancora del lavoro da fare. Credo che anche le altre squadre vogliano migliorare, quindi alc’è una sola scuderia chiaramente in testa“, dichiara l’olandese della Red Bull durante un evento speciale di Viaplay.