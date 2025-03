Lanazione.it - Maurizio Lastrico a Mont’Alfonso sotto le stelle: al via la corsa ai biglietti

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 7 marzo 2025 - Un concentrato di rime dantesche, ironia e divertimento., ovviamente. L’attore e stand up comedian sarà in scena sabato 2 agosto alla Fortezza didi Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) con il nuovo, esilarante, spettacolo “Sul”, nell’ambito del festivalle2025. Chiunque conoscaassocia i suoi spettacoli alle rime dantesche, con le quali ha conquistato il pubblico per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare. In questo nuovo show ci parla della sua vita e della sua carriera, giocando ancora con i versi del Sommo Poeta e interagendo con il pubblico: un live che non si crogiola nella nostalgia, ma lavora al massimo con gli strumenti e il teatro dell’oggi.