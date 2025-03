Juventusnews24.com - Mattioli avvisa Thiago Motta: «È presuntuoso, a volte risulta anche saccente. Solo così sarà un allenatore da Juve»

di RedazionentusNews24ha parlato della prima stagione in bianconero di. Le sue dichiarazioni sul tecnico dellantusL’ex giornalista Rai Mario, a Radio Bianconera, ha parlato di. Il suo commento sul tecnico dei bianconeri.– «A me piace, ma deve rivedere alcune cose del suo carattere. Per esempio essere meno, qualche volta. Se sei allanon puoi pretendere di sapere tutto. Se sbagli una partita, non puoi dire che faresti le stesse scelte. Bisogna ammettere i propri errori e cambiare. Due allenatori come Ancelotti e Mourinho, diversehanno detto che ognuno ha da imparare. Quindispero acquisisca presto questa umiltà, se rivede il suo egoda».Leggi suntusnews24.