Mattia Maestri in coma a 4 anni per il formaggio contaminato risarcimento di 1 milione di euro Il papà | Con mio figlio così non posso essere felice

«Mamma,, vedo i mostri». Sono state queste le ultime parole diil 7 giugno 2017, prima di precipitare in un buio da cui non si è più risvegliato. Da quel giorno non vede, non parla, non muove più un muscolo. Sente solo le voci, ma non riesce a riconoscerle. Aveva quattroquando ha mangiato unprodotto con latte crudoda Escherichia coli, e da allora è in stato vegetativo. Suo padre, GiovBattista, non usa mezzi termini: «non vive,è morto nel 2017».La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti dell’ex presidente del Caseificio Sociale di Coredo, Lorenzo Biasi, e del casaro Gianluca Fornasari, ritenendoli responsabili delle lesioni gravissime subite dal bambino.“Era una domenica come tante”«Il giorno prima mia moglie e i nostri due figli avevano fatto la spesa al caseificio del paese.