Mattia ha spifferato tutto Grande Fratello l’avviso per Javier | si è sentito durante il loro abbraccio

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ecco cosa haall’orecchio di”. Ieri sera ha fatto molto discutere il rientro nella casa deldiFumagalli. L’ex concorrente è riapparso nella stanza da letto a pochi giorni dalla sua eliminazione per fare una sorpresa aMartinez. Il maestro di sci, come noto, ha una cotta per il bel pallavolista argentino.ha lasciato la casa il 3 marzo, sconfitto al televoto da Chiara Cainelli, ma prima di abbandonare definitivamente il reality non aveva avuto la possibilità di salutare tutti i suoi compagni, tra cui proprio. Tra i due, infatti, era nata una bella amicizia, così come traed Helena Prestes.Leggi anche: “Perché è terrorizzato per Chiara”., le indiscrezioni su Alfonso fuori dalla Casa“ha”.