Mattia Furlani: "Pedana da interpretare, dovevo capire la rincorsa. Non sento la pressione"

si è qualificato con disinvoltura alla finale del salto in lungo agli Europei Indoor di atletica, incominciati stasera alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il 20enne laziale, presentatosi da primatista mondiale stagionale (8.37 a Torun), ha piazzato un balzo da 7.95 metri al primo tentativo, concedendo qualche centimetro di troppo alla. Nel secondo tentativo, invece, ha spinto ine si è trovato troppo lungo sull’asse di battuta, commettendo un netto nullo.Il medagliato di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, nonché argento agli ultimi Mondiali in sala e agli Europei all’aperto di Roma, ha chiuso in quinta posizione e tornerà in scena venerdì sera per andare a caccia dell’ambita medaglia d’oro: è inevitabilmente il grande favorito della vigilia, considerando la world lead e anche l’assenza del greco Miltiadis Tentoglou.