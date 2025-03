Oasport.it - Mattia Furlani litiga con la rincorsa e viene sorpreso: argento per un centimetro agli Europei Indoor

si era presentato con tutti i favori del pronostico2025 di atletica, forte della miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo (8.37 metri a Torun) e di uno stato di forma sembrato tonico durante tutto l’inverno. Inoltre l’assenza del greco Miltiadis Tentoglou, Campione Olimpico, del mondo e d’Europa, a causa di uno stato influenzale, aveva ulteriormente alzato le quotazioni del nostro portacolori.Il giovane fuoriclasse laziale ha peròto con la pedana della Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi), non riuscendo mai a trovare lagiusta e bisticciando con l’asse di battuta: negli ultimi mesi ha cambiato l’impostazione del fondamentale e lo ha portato a 18 passi, sta ancora apprendendo i segreti del gesto e servirà solo del tempo: il lavoro è impostato verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, il talento del primatista mondiale under 20 non è in discussione.