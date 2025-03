Quotidiano.net - Matteo Salvini critica le opposizioni per le proteste sul Ddl Spazio

"Ieri c'era l'approvazione in Parlamento del Ddl, c'erano leche tiravano su dei cartelli perché ormai parlare di Musk è come sproloquiare in strada". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, nel corso di un convegno sul nuovo codice della strada. "È una sciocchezza, è una piccineria, è anti-italiano, è contro l'interesse nazionale. Le offerte vanno valutate in base alla sostenibilità tecnologica ed economica, non in base ad altri ragionamenti", ha aggiunto.